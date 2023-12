Versuchter Einbruch- Einsatz des Polizeihubschraubers

Am 15.11.2023 gegen 19:20 Uhr kommt es in der Rheinstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Hierbei versucht ein vermutlich männlicher Täter die Eingangstür aufzubrechen, woraufhin die Hausbewohner aufmerksam werden und ihn bei der Tatausführung stören. Der Täter flüchtet daraufhin in die Ortslage von Münster-Sarmsheim und kann nicht mehr angetroffen werden.



Bei der Fahndung nach dem Täter kommt es zum Einsatz des Polizeihubschraubers in und um die Ortslage von Münster-Sarmsheim.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.



