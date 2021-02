Versuchter Einbruch

Bingen, Amtsstraße, 28.01.00:00 Uhr – 02.02.15:30 Uhr. Der Geschäftsstellenleiter der Kreishandwerkschaft bemerkte am heutigen Nachmittag mehrere Hebelspuren an zwei Eingangstüren.

Bingen (ots). Bingen, Amtsstraße, 28.01., 00:00 Uhr – 02.02., 15:30 Uhr. Der Geschäftsstellenleiter der Kreishandwerkschaft bemerkte am heutigen Nachmittag mehrere Hebelspuren an zwei Eingangstüren. Den Tätern war es nicht gelungen, die Türen zu öffnen. Hinweise auf den oder die Täter sind willkommen!



