Versuchter Einbruch

Archivierter Artikel vom 01.02.2021, 09:50 Uhr

Bingen (ots). Bingen, Schmittstraße, 29.01., 16:00 Uhr – 31.01., 13:03 Uhr. Als der Besitzer eines Trödelladens am Sonntagmittag zu seinem Geschäft kam, stellte er am Rahmen seiner Eingangstüre mehrere Beschädigungen fest. Ins Geschäft ist der Unbekannte nicht gelangt. Die Polizei Bingen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



