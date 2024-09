Versuchte schwere Brandstiftung Planiger Straße/ Bad Kreuznach

Am 19.09.2024, gegen 20:43 Uhr, teilte eine 43 jährige Frau aus der Planiger Straße über Notruf mit, dass es in ihrer Wohnung brennen würde.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte musste die Wohnungstür im 2. OG aufgebrochen werden. Die 43 Jährige sprang unvermittelt von ihrem Balkon und erlitt nicht lebensbedrohliche Sturzverletzungen. Sie wurde ins Krankenhaus verbracht. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Der Schaden in der Wohnung ist gering. Technische Brandursachen können ausgeschlossen werden. Ob eine vorsätzliche oder fahrlässige Handlung der allein in der Wohnung befindlichen Frau zugrunde liegt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



