Bingen

Versuchte gefährliche Körperverletzung nach Veranstaltung „Tanz in den Mai“

Am Sonntag den 01.05.2022 gegen 01:30 Uhr kam es nach einer Veranstaltung in Bingen-Büdesheim, „Tanz in den Mai“, vor einer dortigen Kneipe zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 23-jährigen Beschuldigten aus Weiler bei Bingen und mehreren anderen unbeteiligten Personen.