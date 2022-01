Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und Fahrt unter Drogen

Bingen (ots).



Bingen, 17.01., Albert-Schweitzer-Straße, 10:32 Uhr. Während der Streifentätigkeit wurde der Fahrer eines Audi A4 angehalten und kontrolliert. Er hatte bereits seit November 2021 seinen festen Wohnsitz in Deutschland, konnte aber keinerlei Nachweis über die Erbringung der Kraftfahrzeugsteuer in Deutschland vorweisen. Des Weiteren zeigte er deutliche Anzeichen eines zeitnahen Drogenkonsums. Er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.



