Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Bingen (ots).



Bingen, 06.04., Winfriedstraße, 09:50 Uhr. Bei einer Streifentätigkeit wurde ein Mann in seinem Alfa Romeo mit rumänischem Kennzeichen kontrolliert. Hierbei wurde bekannt, dass er bereits seit Herbst 2021 einen festen Wohnsitz in Deutschland hat und seitdem keine Steuer für das Fahrzeug bezahlt hat.



