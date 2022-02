Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Welgesheim, 01.02. Bergstraße, 08:15 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt fuhren die Beamten in Fahrtrichtung Kreuzstraße und beschlossen, den Fahrer eines VW Golfs mit ungarischem Kennzeichen zu kontrollieren.

Bingen (ots).



Welgesheim, 01.02., Bergstraße, 08:15 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt fuhren die Beamten in Fahrtrichtung Kreuzstraße und beschlossen, den Fahrer eines VW Golfs mit ungarischem Kennzeichen zu kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 34-Jährige seinen Wohnsitz in Deutschland hat, aber keinen Steuernachweis für seinen PKW vorlegen konnte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell