Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Bingen, 25.11., Stefan-George-Straße, 16:39 Uhr. Bei einer Streifenfahrt konnte ein 53-jähriger Fahrer festgestellt werden, an dessen Fahrzeug ein ausländisches Kennzeichen angebracht war. Er hat seit Sommer 2020 seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland, bisher aber hierzulande keine Kfz-Steuern bezahlt. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.



