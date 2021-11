Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Bingen (ots).



Bingen, 17.11., Mainzer Straße, 19:40 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde ein vorausfahrender Alfa Romeo mit rumänischem Kennzeichen angehalten. Bei der Befragung und Sichtung der Dokumente stellte sich heraus, dass der Fahrer seinen Wohnsitz ununterbrochen in Deutschland hat, aber keine Kfz-Steuer hierzulande entrichtet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den 25-Jährigen eingeleitet. Der junge Mann versprach, sich umgehend mit der Zulassungsstelle in Verbindung setzen zu wollen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell