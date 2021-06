Bingen (ots). Sprendlingen, 28.06., Kreuznacher Straße, 07:55 Uhr. Bei einer Streifenfahrt schlossen die Beamten zu einem Opel Astra mit portugiesischem Kennzeichen auf. Sie hielten das Fahrzeug an und führten eine Kontrolle durch. Da der Fahrer bereits seit 2000 in Deutschland wohnhaft ist, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell