Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Kennzeichendiebstahl

Bingen (ots). Bacharach, 24.06., Strandbadweg, 07:38 Uhr. Mitarbeiter der Stadt wiesen vor Ort befindliche Polizeibeamte auf einen PKW mit unterschiedlichen Kennzeichen hin, besetzt mit einer Person. Bei der Anfahrt zur Örtlichkeit kam dem Streifenwagen das Fahrzeug in Schlangenlinien entgegen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die unterschiedlichen Kennzeichen nicht auf das Fahrzeug zugelassen waren. Der 37-jährige Fahrer reagierte zögerlich auf die Ansprache und zeigte deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums. Er erklärte außerdem, nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und aus einer psychiatrischen Einrichtung unerlaubt abgängig zu sein. Der Mann führte auffällig viele Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld mit sich, deren Herkunft er nicht schlüssig erklären konnte. Diese wurden sichergestellt. Der Verdächtige wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er wurde wieder in die Einrichtung verbracht; es laufen nun diverse Ermittlungsverfahren gegen ihn.



