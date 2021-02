Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz II

Bingen, 12.02. Bingerbrücker Straße, 01:00 Uhr. Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein in gleicher Richtung fahrender, amtsbekannter Fahrradfahrer auf.

Bingen (ots). Bingen, 12.02., Bingerbrücker Straße, 01:00 Uhr. Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein in gleicher Richtung fahrender, amtsbekannter Fahrradfahrer auf. Sie unterzogen den 26-Jährigen auf einem Supermarkt-Parktplatz einer Kontrolle. Dabei fanden sie in seiner Zigarettenschachtel ein Tütchen mit einer weißen Betäubungsmittel-Substanz. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell