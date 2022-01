Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen, 06.01. Prinzenkopfstraße, 12:55 Uhr. Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden drei Personen kontrolliert, die sich in und an einem abgestellten Mercedes befanden.

Bingen, 06.01., Prinzenkopfstraße, 12:55 Uhr. Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden drei Personen kontrolliert, die sich in und an einem abgestellten Mercedes befanden. Bei dem 27-jährigen Mann, der außen am Beifahrerfenster stand, stellten die Beamten verschiedene Drogen sicher. Bei den weiteren sich im Fahrzeug befindlichen Personen verlief die Durchsuchung negativ. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



