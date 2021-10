Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen am Rhein (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Streife der Polizeiinspektion Bingen in der Stefan-George-Straße auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der beim Erblicken des Streifenwagens plötzlich umdrehte und flüchtete.