Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Sprendlingen, 21.10. Kreuznacher Straße, 02:08 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurden die Polizisten auf eine dreiköpfige Personengruppe an einem PKW aufmerksam.

Bingen (ots).



Sprendlingen, 21.10., Kreuznacher Straße, 02:08 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurden die Polizisten auf eine dreiköpfige Personengruppe an einem PKW aufmerksam. Beim Abstellen des Streifenwagens flüchtete ein Mann über einen Zaun zu einer Gärtnerei. Die anderen gaben an, den Flüchtigen nicht näher zu kennen. Bei der Durchsuchung fanden sich ein Beutel mit diversen Fahrzeugschlüsseln, mehrere Kfz-Kennzeichen, Zulassungsbescheinigungen, Cannabis und Bargeld. Das Fahrzeug wurde verschlossen, mehrere Ermittlungsverfahren wurden gegen die Männer im Alter von 20-23 Jahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell