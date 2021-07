Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen (ots). Bingen, 07.07., Kapuzinerstraße, 19:04 Uhr. Rettungssanitäter baten um Unterstützung bei einer Patientin aus einem Zug am Hauptbahnhof. Die 19-Jährige war im Zug eingeschlafen und reagierte aggressiv aus Ansprache. Sie roch stark nach Alkohol und wurde in ein Krankenhaus gebracht. In der Notaufnahme wurden ihre Taschen durchsucht. Hier wurde eine geringe Menge Cannabis und Amphetamin gefunden und sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



