Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen (ots). Bingen, 22.04., Rathausstraße, 22:15 Uhr. Im Rahmen von Ermittlungen trafen die Beamten beim Betreten der Tatörtlichkeit zwei mit Reparaturarbeiten beschäftigte Personen an. Da es im Hausflur nach Marihuana roch, wurden diese kontrolliert. Im Rucksack des 51-Jährigen fanden sie dann auch eine Cappuccino-Dose mit mehreren Beuteln mit einer weißen Substanz, vermutlich Amphetamin; auch in seiner Hosentasche wurden sie fündig. Woher der Marihuana-Geruch kam, konnte dagegen nicht geklärt werden.



