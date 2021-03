Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Grolsheim, 10.03. Alzeyer Straße, 22:43 Uhr. Bei einer Personenkontrolle erfolgte die Durchsuchung eines 24-Jährigen in seinem Einverständnis.

Bingen (ots). Grolsheim, 10.03., Alzeyer Straße, 22:43 Uhr. Bei einer Personenkontrolle erfolgte die Durchsuchung eines 24-Jährigen in seinem Einverständnis. Hierbei wurde in seiner Bauchtasche eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte verweigerte jegliche Aussage. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell