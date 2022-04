Bingen

Versicherungskennzeichen auch für E-Roller und E-Scooter

Am Samstagmorgen wurde in der Ortslage Gensingen erneut ein E-Scooter, gefahren von einem 17 Jährigen jungen Mann kontrolliert, an dem kein gültiges Versicherungskennzeichen für das Jahr 2022 angebracht war.