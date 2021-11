Bretzenheim

Versammlungen am Mahnmal „Feld des Jammers“

Am Sonntag, den 21. November 2021, in der Zeit von 12:30 bis 17:00 Uhr, fanden am Mahnmal „Feld des Jammers“ in Bretzenheim anlässlich des Totensonntages mehrere Versammlungen statt.