Bretzenheim

Versammlungen am „Mahnmal Feld des Jammers“

Am Sonntag, 22.11.2020, fand am „Mahnmal Feld des Jammers“ in Bretzenheim ein Totengedenken statt, an dem ca. 50 Personen des rechten Spektrums aus dem gesamten Bundesgebiet teilgenommen haben.