Versammlung am Sonntag, 3. April in Bad Kreuznach

8 GG eine Versammlung angemeldet. Die Versammlung richtete sich entsprechend der Anmeldung „gegen die Diskriminierung der russischsprachigen Mitbürger in Deutschland, gegen Krieg/Kriege, gegen Faschismus/Nazismus“. Die Versammlung mit ca. 450 Teilnehmern führte nach einer Kundgebung auf der Pfingstwiese in Form eines Aufzuges durch die Innenstadt von Bad Kreuznach wieder zurück zur Pfingstwiese. Es kam zu kurzzeitigen Straßensperrungen. Insgesamt verlief der Aufzug störungsfrei.



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell