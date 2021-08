Verletzter Rollstuhlfahrer und Unfallflucht

Am Samstag, 14.08.2021, gegen 18:00 Uhr, wurde ein Rollstuhlfahrer auf dem Fußgängerüberweg Berliner Straße/Naheweinstraße in Bad Münster-Ebernburg durch eine schwarze Limousine (möglicherweise ein Fahrzeug der Marke Mercedes) beim Überqueren der Straße touchiert.

Hierbei wurde der Rollstuhlfahrer leicht verletzt. Zudem wurde der elektrische Krankenfahrstuhl beschädigt. Der Unfallverursacher, der aus der Rheingrafenstraße kommend und die Berliner Straße in Fahrtrichtung Naheweinstraße befuhr, setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.



