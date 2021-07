Verletzter Radfahrer mit 2,69 Promille

Gemarkung Gensingen, Radweg (ots) – 25.07.2021, 11.00 Uhr Ein 33 jähriger Radfahrer befuhr den Radweg in Richtung Grolsheim.

Auf der abschüssigen Fahrbahn in Richtung Unterführung zur L 400 verlor der Fahrer, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, die Kontrolle über sein Rad und stieß gegen die Mauer der Unterführung. Bei dem Sturz zog er sich eine Kopfplatzwunde zu. Der 33 jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Da der Radfahrer unter deutlicher Alkoholeinwirkung stand, ein Alkoholtest wies 2,69 Promille aus, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.



