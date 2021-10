Waldalgesheim

Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 7-jährigen Jungen; Zeugen gesucht!

Am Freitag in der Zeit von 15:00h bis 17:00h kam es in der Provinzialstraße in Waldalgesheim, in Höhe des Cafés Dhein, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriger Junge von einem weißen PKW leicht erfasst wurde.