Verkehrsunfallflucht; Zeugenhinweise gesucht!

Der Parkplatz liegt, in Fahrtrichtung Pferdsfeld gesehen, rechtsseitig der K20 zwischen Bad Sobernheim und dem Dörndich. Spaziergänger nutzen diesen oftmals als Abstellort für ihre Fahrzeuge. So auch die vorliegend 70-jäghrige Geschädigte. Diese hatte ihren VW in o.g. Zeitraum auf dem Parkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr musste sie einen Schaden am Heck ihres Fahrzeuges feststellen. Von dem Verursacher fehlte jede Spur. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1500EUR belaufen. Nach ersten Ermittlungen könnte als Verursacherfahrzeug ein Anhänger oder Kastenwagen in Betracht kommen.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion in Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



