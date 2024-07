Kirn

Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Von Polizeiinspektion Kirn (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Bereits am vergangenen Freitag, dem 05.07.2024 kam es in der Zeit zwischen 08:36 Uhr und 09:53 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des SmileX Fitnessstudios in der Amthofstraße.