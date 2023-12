Monzingen

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Bereits am Montag, dem 18.09.2023 zwischen 08:30 – 09:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Monzingen in Höhe der Kirche ein in Richtung Kirchenmauer geparkter grauer Ford Focus durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Beifahrerseite beschädigt.