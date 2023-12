Bingen-Bingerbrück

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Im Zeitraum vom 16.09.2023, 13:00 Uhr – 21.09.2023, 11:00 Uhr stellte die 58-jährige Fahrerin ihren Pkw, einen blauen VW Golf mit KH-Kennung, in der Bürgermeister-Daub-Straße in Längsaufstellung zur Fahrbahn ab. Als sie schließlich wieder an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am vorderen linken Kotflügel fest.