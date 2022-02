Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht!

Am Vormittag des 13.02.2022 gegen 09:30 Uhr kam es in der Kallenfelser Straße auf dem Parkplatz des REWE-Marktes zu einem Verkehrsunfall.



Der Fahrer eines hellblauen bzw. grauen Dacia stieß nach jetzigem Ermittlungstand frontal beim Einparken gegen eine vor dem Backshop Lohner's befindliche Gabione. Anschließend entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung. Sowohl am PKW als auch an der Gabione entstand Sachschaden.



Die Polizei Kirn bittet Augenzeugen, sich unter der 06752-1560 zu melden.



