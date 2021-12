Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht!

L182, zw. Kirn und Heimweiler (ots) – Am 13.12.2021 gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf der L182 zwischen Kirn und Heimweiler ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Hierbei passierten sich im Kurvenbereich ein Sattelschlepper und vermutlich ein Renault (Modell unbekannt). Nach Angaben des 38-jährigen LKW-Fahrers fuhr der Renault nicht weit genug rechts. Hierdurch touchierte er mit seinem Außenspiegel die Stoßstange des LKWs. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit unerlaubt. Teile seines Außenspiegels konnten allerdings aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern demnach noch an.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell