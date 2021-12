Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht!

Bad Sobernheim, Breitlerstraße (ots) – Am 03.12.2021 in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 11:45 Uhr kam es in der Breitlerstraße von Bad Sobernheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bis dato unbekannter Täter touchierte beim Vorbeifahren den dort ordnungsgemäß geparkten Audi des 27-jährigen Geschädigten. Hierdurch entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro an der vorderen rechten Seite des Audis. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Bei der Unfallaufnahme konnte eine Radkappe des Herstellers Mercedes aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es sich demnach um einen Mercedes Vito oder Sprinter gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



