Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Bad Sobernheim, Marktplatz (ots) – Bereits am 28.06.2021, im Zeitraum 10:00 Uhr – 20:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz am Marktplatz von Bad Sobernheim eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte hierbei bei einem Parkmanöver einen Nissan Tiida. Anschließend verließ er die Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dem 58-jährigen Halter entstand ein Sachschaden an seiner Fahrerseite von circa 2500EUR.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell