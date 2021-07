Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Kirn, Obersteiner Straße (ots) – Am 03.07.2021 gegen 09:00 Uhr befuhr eine 65-jährige Mercedes-Fahrerin die Obersteiner Straße von Kirn in Richtung Innenstadt.

Hierbei kam ihr am Ortseingang, in Höhe einer Fahrbahninsel, ein anthrazitfarbenes Fahrzeug entgegen. Dies, laut Angaben der Fahrzeugführerin, auf ihrer Fahrspur. Die Fahrerin musste entsprechend nach rechts ausweichen und kollidierte hierbei mit einem Verkehrszeichen auf der Fahrbahninsel. Das anthrazitfarbene Fahrzeug in Golf-Größe fuhr weiter in Richtung der B41.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



