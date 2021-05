Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht!

Kirn, Obersteiner Straße (ots) – Am 18.05.2021 gegen 08:45 Uhr ereignete sich in der Obersteiner Straße von Kirn eine Verkehrsunfallflucht.

Ein braunfarbener LKW mit offener Ladefläche befuhr hierbei die Obersteiner Straße in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. In Höhe der Hausnummer 38 touchierte er beim Vorbeifahren zwei in Längsrichtung abgeparkte Fahrzeuge. Anschließend setzte er seine Fahrt offenbar unbeirrt fort. Durch den Zusammenstoß wurde an einem Opel und einem VW der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallhergang wurde von Nachbarn beobachtet. Ein Kennzeichen konnte jedoch nicht abgelesen werden.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



