Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Oberhausen bei Kirn (ots) – Der 15-jährige Fahrer eines Motorrollers war am Dienstag gegen 15:50 Uhr auf der Kreisstraße 11 aus Richtung Oberhausen kommend in Richtung Karlshof unterwegs.

Kurz nach dem Ortsausgang von Oberhausen musste der Rollerfahrer einem entgegenkommenden Pkw mit BIR-Kennzeichen ausweichen, der nicht weit genug rechts fuhr. In der Folge kam der Roller zum Sturz. Glücklicherweise blieben der Fahrer und sein ebenfalls 15-jähriger Sozius unverletzt. Am Motorroller entstand jedoch ein nicht unerheblicher Schaden. Der Pkw fuhr unvermittelt weiter. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.



