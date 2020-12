Archivierter Artikel vom 07.11.2020, 12:30 Uhr

Am 06.11.2020 zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr kam es in der Hauptstraße von Seesbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei touchierte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten BMW einer 58-jährigen Anwohnerin. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne die nötigen Angaben zu treffen. Der Schaden an dem BMW dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Derzeit bestehen Hinweise auf einen Pritschenwagen als unfallbeteiligtes Fahrzeug. Die Ermittlungen dauern demnach noch an.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



