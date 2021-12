Verkehrsunfallflucht – Zeuge gesucht

Bingen (ots).



Gensingen, 30.11., B9, 19:00 Uhr. Ein LKW befuhr die B9 gleichzeitig mit einem Seat-PKW. Kurz vor der Abfahrt nach Büdesheim befanden sich beide Fahrzeuge auf der gleichen Höhe, als der LKW-Fahrer ohne Vorwarnung auf die linke Spur wechselte. Hierdurch musste die PKW-Fahrerin stark abbremsen und kollidierte mit der inneren Leitplanke. Es entstand Sachschaden an PKW und Planke. Der LKW entfernte sich ohne die Fahrt zu unterbrechen. Hinweise bitte an die Polizei.



