Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 08:20 Uhr

Sankt Johann

Verkehrsunfallflucht – Zeuge gesucht

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Sankt Johann auf der Hauptdurchgangsstraße ein am Fahrbahnrand geparktes Auto.