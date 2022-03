Verkehrsunfallflucht zeitnahe geklärt

Bad Sobernheim, Staudernheimer Straße (ots) – Gegen 10 Uhr wurde heute hiesiger Dienststelle eine Verkehrsunfallflucht mitgeteilt, die sich soeben in der Staudernheimer Straße ereignet hätte.

Bei einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW sei der Seitenspiegel durch einen zu dicht vorbeifahrenden, auffällig grünen PKW beschädigt worden. Ein aufmerksamer Verkehrsunfallzeuge konnte hierbei das Kennzeichen des daraufhin verbotenerweise weitergefahrenen Fahrzeugs ablesen. Ca. 50 Minuten später konnte eine Streife im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen das vermeintliche Verursacherfahrzeug mit mutmaßlich kausaler Beschädigung am Seitenspiegel einige Ortschaften entfernt fahrend antreffen und die Fahrerin einer Kontrolle unterziehen. Auf die 83-jährige Dame aus der VG Nahe-Glan kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.



