Verkehrsunfallflucht, Verursacher gesucht

Am 24.04.2021 wird gegen 13.30 Uhr in Sprendlingen, Ernst-Ludwig-Straße, ein Unfallschaden an einem PKW festgestellt und die Polizei hinzugezogen.



Der geparkte PKW wurde im Zeitraum 21.04.2021, 14.45 Uhr bis einschließlich 24.04.2021, 13.30 Uhr in der zuvor beschriebenen Straße ordnungsgemäß geparkt und wohl durch einen anderen PKW unfallbeschädigt. Es konnten Kratzer und Dellen an der Motorhaube, an dem vorderen linken Kotflügel und an der vorderen Stoßstange festgestellt werden.

Bei dem unfallbeschädigten PKW handelt es sich um einen Sandero des Herstellers Daica, mit der Farbe blau.

Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor, so dass die Polizei die Hilfe aus der Bevölkerung benötigt.

Ihre Polizei können sie wie gewohnt unter der Telefonnummer 06721-9050 jederzeit erreichen.



