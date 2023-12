Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss mit Personen- und hohem Sachschaden.

Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße, Höhe Einmündung An der Kuhtränke (ots) – Am 16.11.2023 gegen 00:05 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger der Polizeiinspektion Bad Kreuznach einen Verkehrsunfall auf der Rheingrafenstraße, in Höhe der Straße An der Kuhtränke.

Vor Ort konnten zwei stark beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Unfallbeteiligte waren hingegen nicht anzutreffen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass ein Mercedes Fahrer die Rheingrafenstraße in Fahrtrichtung Kuhberg befahren hatte. In Höhe der Einmündung An der Kuhtränke stieß dieser frontal mit einem abgeparkten und unbesetzten VW Golf zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand so ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.



Der vermeintliche Verkehrsunfallverursacher konnte im Rahmen einer Tatortbereichsfahndung in der Ringstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 38-jährige Fahrer war leicht verletzt und stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der nunmehr Beschuldigte wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus zur medizinischen Versorgung verbracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



Die Feuerwehr Bad Kreuznach war mit sieben Kräften im Einsatz und kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe. Beide Fahrzeuge wurden von einem ortsansässigen Abschleppunternehmen abgeschleppt.



Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Zeugenhinweise zu weiteren Beschädigungen und / oder der Fahrweise des Beschuldigten werden an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671 88110 erbeten.



