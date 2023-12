Verkehrsunfallflucht; Radfahrer leicht verletzt

Am Mittwochmorgen, den 20.09.2023 kam es gegen 07:55 Uhr in Meddersheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Fahrradfahrer den zur L232 parallelverlaufenden Radweg aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Bad Sobernheim. Beim Überqueren der Straße „Im Wiesengrund“ wurde der Radfahrer am hinteren Rad von einem weißen SUV, welcher in Richtung L232 unterwegs war, touchiert.

Der Radfahrer stürzte und erlitt hierbei nur leichte Verletzungen. Der unbekannte SUV-Fahrer konnte sich unerkannt von der Unfallstelle entfernen. Den Unfall zeigte der Radfahrer erst einige Zeit später an.



Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.



