Bingen

Verkehrsunfallflucht – Parkplatz Backhaus Lüning – Zeugen gesucht

Am Sonntag, den 18.02.2024 in der Zeit zwischen 09:45 Uhr – 12:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Backhaus Lüning in der Saarlandstraße in Bingen-Büdesheim.