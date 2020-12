Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 21:20 Uhr

Am Mittwoch den 05.08.2020 in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 11:40 Uhr parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren PKW, einen Toyota Aygo, in der Obersteiner Straße zwischen den Hausnummern 72 und 74 in Fahrtrichtung stadtauswärts.

Während der Abwesenheit der Verkehrsteilnehmerin befuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug die Obersteiner Straße ebenfalls in Fahrtrichtung stadtauswärts und kollidierte hierbei aus ungeklärter Ursache mit dem geparkten Toyota. Am linken Außenspiegel des Toyota entstand Sachschaden. Das verkehrsunfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Verkehrsunfall geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.



