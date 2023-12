Verkehrsunfallflucht nach Abbiegevorgang

Am Samstag, 14.10.2023, gegen 00:30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Landstraße 412 und Bundesstraße 428 bei Hackenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos beim jeweiligen Linksabbiegen.

Symbolbild Foto: dpa

Beide Unfallbeteiligten hielten an, unterhielten sich kurz und auch weitere Zeugen kamen hinzu. Der Unfallverursacher fuhr dann aber ohne seine Personalien mitzuteilen weiter. Der unfallverursachende weiße PKW mit schwarzem bzw. dunkelrotem Dach dürfte im Bereich der vorderen Fahrerseite Beschädigungen aufweisen. Hinweise zu dem Unfall an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.



