Verkehrsunfallflucht – Mühlweg in Bingen-Büdesheim – Zeugen gesucht

Am Montag, den 26.02.2024 ereignete sich gegen 07:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Mühlweg in Bingen-Büdesheim.

Symbolbild Foto: dpa

Hierbei befuhr ein Radfahrer den Mühlweg in Fahrtrichtung Hitchinstraße. Der Verursacher überholte den Radfahrer, welcher aufgrund des zu geringen Seitenabstandes nach rechts ausweichen musste. Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem dort befindlichen Zaun, woraufhin der Radfahrer zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Der Verursacher, vermutlich ein weißer PKW, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei

der Polizei in Bingen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell