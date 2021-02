Verkehrsunfallflucht mit Linienbus in der Naheweinstraße

Am 04.02.21, 18:30 Uhr, kam es in der Engstelle der Naheweinstraße, Höhe Hausnr.

44, in Schweppenhausen zu einem Verkehrsunfall. Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto zu vermeiden, musste ein Omnibus an der Engstelle so weit nach rechts ausweichen, dass er mit der rechtsseitigen Hauswand kollidierte. Der unfallverursachende dunkelfarbene PKW setzte seine Fahrt unerlaubt in Fahrtrichtung Hargesheim fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.



