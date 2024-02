Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden; Zeugen gesucht!

Am Montagmorgen, den 19.02.2024 kam es gegen 09:00 Uhr in der Monzinger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Symbolbild Foto: dpa



Nach den bisherigen Ermittlungen war eine ca. 75-jährige Frau mit einem grauen PKW stadtauswärts auf der Monzinger Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 64 streifte die Fahrerin beim Vorbeifahren einen grauen Audi A6, welcher am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Hierbei verursachte die unbekannte Fahrerin über die gesamte Fahrzeuglänge einen erheblichen Sachschaden am Audi (mehrere Tausend Euro). Anschließend fuhr die Unfallverursacherin, ohne sich vorher um den Schaden zu kümmern, in Richtung ARAL-Tankstelle davon.

Der Unfall konnte von einer Zeugin beobachtet werden, die anschließend die Polizei informierte.



Die Polizei Kirn bittet zur weiteren Aufklärung der Tat potenzielle Zeugen, sich unter der 06752-156-0 zu melden.



